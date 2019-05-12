محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:
أشاد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، بأمين عمر، حكم مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة بالدوري.
وشهد ملعب بتروسبورت، أزمة كبيرة بعد إحراز جيرالدو هدفا قاتلا للأهلي في الدقيقة 90+8 من الوقت بدل الضائع، بعدما احتسب الحكم لـ7 دقائق.
وقال عبدالفتاح في تصريحات لـ"الخليج 365" "أمين عمر أدار مباراة الأهلي وسموحة بكفاءة وإمتياز".
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وتابع "من حق الحكم إضافة وقت في الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو سيد قراره داخل الملعب".
وواصل "اذا قام الحكم باحتساب 5 دقائق وقت بدل ضائ، فهو غير ملزم بإطلاق صافرته بعد نهاية الـ5 دقائق، إذا كان هناك إضاعة لهذا الوقت".
واختتم "الحكم من حقه إضافة الدقائق المهدرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وإلا سنجد كل لاعب يدعي الإصابة لكي يهدر الوقت بدل الضائع".
وفتح مسؤولو نادي سموحة سواء فرج عامر رئيس النادي أو حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بالفريق النار على حكم مباراة الأهلي وسموحة بعد نهاية المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من لجنة الحكام لمصراوي على أزمة الأهلي وسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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