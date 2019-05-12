تقارير: ميسي يطالب برشلونة بالتخلص من 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير إسبانية رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في التخلص من 3 لاعبين بصفوف الفريق الكتالوني، بعد الهزيمة العريضة أمام ليفربول الإنجليزي وضياع حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة خسر صفر / 4 أمام ليفربول يوم الثلاثاء الماضي في إياب المربع الذهبي ليودع البطولة رغم فوزه 3 / صفر على ملعبه ذهابا.

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وأفادت صحيفة "ديلي ستار" نقلا عن "سبورت" الكتالونية أن ميسي طلب من إدارة برشلونة رحيل 3 لاعبين، وهم: البرازيلي فيليب كوتينيو، الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي.

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كوتينيو لم يقدم الأداء المنتظر منذ انضمامه إلى برشلونة قادما من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه إسترليني في يناير الماضي، وسط تكهنات بعودته إلى الدوري الإنجليزي أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما تراجع مستوى راكيتيتش بشكل لافت مع برشلونة هذا الموسم، ليصبح قريبًا من الرحيل خاصةً بعد التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب وسط أياكس، الذي سينضم إلى البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومع رغبة برشلونة في التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، باتب أومتيتي مهددًا بالرحيل خاصةً بعدما فقد مكانه الأساسي في تشكيل الفريق لصالح مواطنه كليمنت لينجليه خلال الموسم الجاري.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن ميسي كان يسعى لحصد لقب تشامبيونز ليج بعدما اكتفى بمشاهدة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يرفع الكأس 4 مرات في الخمسة مواسم الماضية مع ريال مدريد الإسباني.