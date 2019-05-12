ريال مدريد السبب.. الخليج 365 يكشف كواليس عودة الشحات لتشكيل الأهلي الأساسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عاد حسين الشحات جناح الأهلي للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه في مباراتي النجوم وسموحة الأخيرتين بالدوري المصري، بعد الجلسة التي عقدها معه مارتن لاسارتي المدير الفني لتحفيزه وإلهاب حماسه وتخليصه من الضغوط التي تعرض لها اللاعب منذ الانضمام للفريق الأحمر في يناير الماضي.

وقال مصدر مقرًب من الشحات في تصريحات لمصراوي، إن مارتن لاسارتي كلًف أحد المسؤولين داخل جهاز الكرة بتجميع "لقطات" فيديو لأبرز مهارات وأهداف اللاعب وقت أن كان محترفا بنادي العين الإماراتي وطلب منه أن يستعيد نفس المستوي مع الأهلي حاليا".

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أضاف المصدر: "لاسارتي استدعى حسين الشحات وفي وجود مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وشاهدوا معاُ لقطات سريعة لأداء ومهارات اللاعب وتحديدا في مباراة العين وريال مدريد في مباراة نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي".

وواصل المصدر: "وقال له إنه يرغب كمدير فني في رؤيته من جديد علي نفس مستواه في الماضي، وأبدي المدرب الأروجواياني اندهاشه من تذبذب مستوي اللاعب في بعض المباريات".

واختتم المصدر تصريحاته: "لاسارتي أيضا طلب من الشحات ضرورة التخلص من الضغوط التي يواجهها وألا يفكر في أي مباراة لم يظهر فيها بالمستوي المطلوب، وقال له إنه يثق تماما في إمكاناته وينتظر ان يكون له دور كبير في تتويج الاهلي بالدوري في الموسم الحالي".