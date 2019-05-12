تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية..5 تعديلات منتظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الداخلية في الدوري.
ويلعب الزمالك أمام الداخلية مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ32 لمسابقة الدوري.
ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك 5 تعديلات عن مباراة دجلة الأخيرة، بعودة حمدي التقاز للمدافع الأيمن، والاستعانة بإبراهيم حسن في الوسط الهجومي.
محمد عبدالسلام قد يعود للمركز قلب المدافع بعدما لعب في مركز المدافع الأيمن المباراة الأخيرة، والاستعانة بمدافع أخر بدلا من محمود علاء الذي يغيب للإيقاف.
ويستعد عماد السيد للمشاركة كحارس أساسي في مباراة الداخلية استعدادا لمباراة نهضة البركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بسبب إيقاف حارس الفريق الأساسي.
وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالسلام – (..) – حمدي النقاز.
خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبدالعزيز.
خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمود عبدالمنعم "كهربا".
خط الهجوم: عمر السعيد.
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