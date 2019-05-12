بالفيديو ..بعد فضيحة “أنفيلد”.. “لوك” جديد يظهر به ميسي

ظهر ليونيل ميسي مساء الجمعة في تدريبات برشلونة دون لحية ليستعيد شكله السابق بعد أيام من الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول.

واعتادت الجماهير رؤية ميسي بلحية طويلة نسبيا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه قرر الظهور بشكل مختلف في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة خيتافي على أرضية ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ 37 قبل الأخيرة من الليغا الإسبانية.

ويستعد الفريق الكتالوني لملاقاة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الـ25 من الشهر الحالي بعد حسم لقب الدوري الإسباني والتتويج به بشكل رسمي.

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💪⚽ Último entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova antes de recibir este domingo al Getafe en el Camp Nou (18.30h). También entrenan Wague, Riqui Puig y Abel Ruiz del @FCBarcelonaB.

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/lSZbHE1lU3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2019

يذكر أن برشلونة ودع دوري الأبطال بخسارة مدوية برباعية نظيفة على يد ليفربول في مواجهة إياب نصف نهائي تشامبيونزليغ.