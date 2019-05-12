فالفيردي: سأستمر.. فالأعداء ينتظرون سقوط برشلونة

تعهد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بالبقاء في منصبه، وأكد أنه يحظى بدعم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، عقب الخسارة المذلة 4 – صفر الأسبوع الماضي أمام ليفربول في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر برشلونة 4 – صفر في أنفيلد بعد تقدمه 3 – صفر في مباراة الذهاب على أرضه ليودع دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بقيادة فالفيردي، بعد خسارته أمام روما الإيطالي عقب فوزه 1 – 4 في ذهاب دور الثمانية الموسم الماضي.

وقلل الفشل في أبرز بطولة أوروبية للأندية، التي لم يفز بها برشلونة منذ 2015، من إنجازات المدرب الذي قاد النادي الكتالوني للفوز بلقب الدوري المحلي للعام الثاني على التوالي.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي يوم السبت قبل خوض برشلونة آخر مباراة على أرضه هذا الموسم يوم الأحد أمام خيتافي “أشعر بأني على ما يرام وقوي وأتطلع للخطوة المقبلة. لا أخشى شيئا. تحدثت إلى رئيس النادي وأشعر دائما بدعمه وقد منحني مساندته الكاملة. عندما يحدث شيء كهذا يبدو أن كل شيء ينهار لكننا ندرك كيف تسير الأمور. يعتقد الجميع أنه يجب التخلص من كل شيء في لحظات كهذه لكن يجب عليك إعادة الأمور إلى نصابها”.

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وسيواجه برشلونة جماهيره لأول مرة في المباراة منذ سقوط الفريق أمام ليفربول في أنفيلد، حيث يستضيف خيتافي صاحب المركز الرابع وقد طالب فالفيردي الجماهير بمؤازرة الفريق.

وأضاف فالفيردي “يمكن للجماهير أن تعبر عن استيائها كما تشاء لكن كارثة مثل هذه تمثل فرصة للجميع. تأثرنا جميعا بالانتكاسة الكبيرة التي حدثت لكن سنخوض آخر مباراة على أرضنا في الموسم، وأرى ذلك فرصة لمساعدة الفريق للنهوض مجددا. ينبغي علينا محاولة تجنب التشاحن فيما بيننا وهذا ما يريد أعداؤنا أن نفعله”.

وتوج برشلونة بلقبه الثامن للدوري في آخر 11 عاما منذ أسبوعين وخلال الأسبوعين المقبلين سيلتقي مع فالنسيا في نهائي كأس الملك في سعيه لاقتناص الثنائية المحلية للعام الثاني على التوالي.

وسيغيب عن برشلونة مهاجمه لويس سواريز خلال ما تبقى من الموسم بعد خضوع المهاجم القادم من أوروغواي لجراحة في ركبته وسيغيب أيضا عثمان ديمبلي لمعاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وكذلك سيغيب البرازيلي أرتور ميلو عن مواجهة خيتافي بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.