نادال يتقبل الهزيمة في مدريد

أبدى الإسباني رافائيل نادال أسفه لعدم تمكنه من الفوز ببطولة مدريد المفتوحة، لكنه تقبل في الوقت ذاته الهزيمة أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نصف النهائي.

وقال نادال عقب الخسارة أمام تسيتسيباس الليلة الماضية 4-6 و6-2 و3-6: “لم أقدم مباراة جيدة.. كافحت ولكني قمت بأشياء لم يكن علي فعلها”.

وتابع اللاعب الإسباني: “لم أظهر بأفضل مستوياتي، مستوى المنافس كان أفضل وعندما يحدث هذا يجب أن أخسر.. كنت أعلم جيداً ماذا علي أن أفعل ولكنني لم أتمكن من فعله”.

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وأضاف نادال، الأكثر تتويجاً بمدريد المفتوحة بواقع خمس مرات: “التنس خسارة وفوز.. فزت كثيراً خلال العديد من السنوات وهذا العام لم يكن الأمر كذلك، رغم أنني اقتربت من الفوز.. تقبل الأشياء لا يعني عدم محاولة التغيير.. تقبلت الانتصارات بشكل طبيعي وسوف أفعل نفس الأمر مع الهزيمة”.

ومع ذلك أبدى نادال أسفه لعدم تمكنه من الفوز باللقب أمام “جمهور من الصعب وصفه”، على حد تعبيره، وقال: “هذه بطولات جيدة للغاية ومهمة ولها مكانة خاصة.. كل أسبوع في مثل هذه البطولات له العديد من الذكريات التي لا تنسى وعدم الفوز يعني أنني لن أعود للفندق سعيداً”.

وعن باقي الموسم قال نادال: “تتبقى لي بطولتان.. قمت بخطوات جيدة رغم أنها غير كافية.. لا يجب تهويل الأمور سواء الجيدة أو السيئة.. سنرى ما سيحدث تدريجياً، لأنني أثق في إمكاناتي”.