الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري

أرجأ الهلال حامل اللقب تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة من الموسم، بعد أن حقق كلاهما الفوز أمس السبت في الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة للمسابقة.

وفاز الهلال على مضيفه الاتفاق 1-0، كما فاز النصر المتصدر على مضيفه الحزم 3-0.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

وفي الجولة الأخيرة من الموسم يلتقي النصر مع ضيفه الباطن والهلال مع ضيفه الشباب.

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وعلى إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، تقمص المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله دور البطولة وسجل الأهداف الثلاثة للنصر في شباك الحزم، وافتتح حمد الله التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و66.

وعلى إستاد الأمير محمد بن فهد، سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الفوز للهلال في شباك الاتفاق في الدقيقة 51.

وفي باقي المباريات اكتسح الاتحاد ضيفه الفتح 6-2، وفاز الأهلي على مضيفه الفيصلي 4-1، والوحدة على ضيفه القادسية 4-0، وأحد على مضيفه الباطن 1-0، وتعادل الفيحاء مع مضيفه الرائد سلبياً كما تعادل الشباب مع التعاون بدون أهداف.