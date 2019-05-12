لاسارتي يشيد بمدافعي الأهلي وينفي البحث عن عناصر جديدة

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثقته الشديدة فى مدافعي الفريق، بعد المستوى المميز الذى ظهر به الجميع فى المباريات الأخيرة.

قال مصدر داخل الجهاز الفني، إن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، أشاد فى أكثر من جلسة بمستوى مدافعي الأهلي، مؤكدًا أن الجميع يمتلك إمكانات فنية وبدنية عالية، وأن المنافسة الشريفة بين الجميع، والروح القتالية العالية، والعمل الجماعي، أبرز ما

يميزهم، مشددًا على أن الفريق ليس فى حاجة إلى أى تدعيمات فى ظل امتلاكه عناصر مميزة قادرة على تنفيذ المهام المكلفة بها بنجاح وكفاءة.

وأوضح أن الأهلي يضم بين صفوفه كوكبة من اللاعبين المميزين، مؤكدًا أن جميعهم وُجد فى صفوف المنتخبات الوطنية، سواء سعد سمير أو أيمن أشرف أو رامي ربيعة

أو محمد نجيب أو ياسر إبراهيم، مؤكدًا أنه مع عودة سعد سمير قريبًا من الإصابة أيضًا سيزداد الخط الخلفي قوة، وهو الأمر الذى يمنح الجهاز الفني مزيدًا من الطمأنينة حول مستقبل دفاع الفريق.

وأشار المصدر إلى أنه مع تعرض بعض المدافعين للإصابات فى وقت سابق فإن الجهاز الفني نجح فى الدفع بمحمد هاني الظهير الأيمن أيضًا فى الخط الخلفي وتوظيفه فى هذا المركز، حيث قدم اللاعب مردودًا أكثر من رائع فى إشارة إلى جاهزية الخط الخلفي، وعدم حاجته إلى لاعبين جدد.