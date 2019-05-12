متفوقًا على محمد صلاح.. فان دايك يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

فاز فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم متفوقًا على زميليه محمد صلاح، وساديو ماني.
وكان فان دايك يتنافس مع كل من:إيدين هازارد، نجم تشيلسي، وبيرناندو سيلفا، ورحيم سترلينج، وسيرجيو أجويرو، لاعبي مانشستر سيتي، ومحمد صلاح، وساديو ماني، نجما الريدز.
ويقدم المدافع الهولندي أداءً مميزًا مع فريقه ليفربول منذ بداية الموسم، وأسهم بشكل كبير في مساعدة ليفربول في المنافسة على لقب الدوري االإنجليزي، حيث يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 94 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 95 نقطة.
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