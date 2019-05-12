شاهد.. فينالدوم على طريقة محمد صلاح : لن نستسلم أبدًا

أكد الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن الفريق لن يستسلم أبدا في معركته، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيعمل حتى المباراة الأخيرة.
وسيواجه ليفربول نظيره وولفرهامبتون في الرابعة عصر اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز،على ملعب آنفيلد معقل الريدز.
وقال فينالدوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "يوم المباراة، المعركة الأخيرة المتبقية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم".
وتابع "كل هذا يأتي اليوم، لن
ويحتل ليفربول مركز الوصيف في الدوري الإنجليزي بـ 94 نقطة، متخلفا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.
يذكر أن ليفربول بحاجة إلى الفوز أمام وولفرهامبتون اليوم، مع تعثر مانشستر سيتي أمام برايتون بتعادل أو هزيمة، لكي يتمكن الريدز من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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