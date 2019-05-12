قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي، ضمن الأسبوع الـ 31 للدوري الممتاز، والتي كان مقررا إقامتها

الـ 31 للدوري الممتاز، والتي كان مقررا إقامتهايوم الأربعاء 15 مايو الجاري إلى موعد يحدد فيما بعد، وذلك نظرا لوصول الزمالك للدور النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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