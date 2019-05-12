مركز التسوية والتحكيم الرياضي يقضي ببطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما اليوم ببطلان الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم والتي فاز فيها أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضوية اتحاد الكرة.
وقال عمر هريدي ممثل شيماء منصور المرشحة السابقة لانتخابات اتحاد الكرةوصاحبة دعوى البطلان في تصريحات للوفد أن مركز التسوية أصدر حكما اليوم في الشق المستعجل بإيقاف نتيحة الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة وبالتالي فإن أحمد شوبير
وكانت شيماء منصور المرشحة السابقة لإنتخابات اتحاد الكرة قد قامت برفع دعوى تطالب خلالها بإلغاء نتيجة الانتخابات لوجود ما يشوب العملية الانتخابية والتي أسفرت عن فوز أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضوية مجلس الجبلاية.
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