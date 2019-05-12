رئيس لجنة مسابقات اليد: دورة ثلاثية لتحديد بطل سوبر المحترفين

قال سعيد عبدالمنعم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، إنه سيكون هناك دورة ثلاثية مجمعة لتحديد بطل سوبر المحترفين بين الأهلي وسبورتنج والجيش. لتحديد بطل سوبر المحترفين بين الأهلي وسبورتنج والجيش. أضاف عبدالمنعم، أن الدورة الثلاثية ستقام أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ مايو الجاري، في اليوم الأول يلعب الأهلي وسبورتنج، اليوم الثاني، سبورتنج والجيش، اليوم الثالث الجيش والأهلي.

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