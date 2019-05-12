فحص طبي لمحمود وحيد قبل مران الغد

يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، غدًا الإثنين، لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.
كان اللاعب تعرض لنزلة برد حرمته من خوض تدريبات الكرة، أمس، رفقة مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة سموحة، التي أقيمت أمس وحسمها الفريق بهدف نظيف، حيث
يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته في العاشرة، مساء غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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