شاهد.. صالح جمعة يداعب جمهور الأهلي بعد مباراة سموحة

علق صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر على سموحة، بعد تسجيل هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي جمعت بينهما ضمن الجولة 32

للدوري الممتاز.

ونشر صالح جمعة صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برفقة أحمد فتحي قائلا: "سهرناهم معانا ها".

Advertisements

وكان الأهلي خطف فوزا قاتلا وثلاث نقاط غالية، بتغلبه على سموحة بهدف نظيف، بعد تسجيل الأنجولي جيرالدو هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي.

رفع رصيد الأهلي إلى 70 نقطة، وتجمد رصيد سموحة عندد 35 نقطة، وبات مهددا بالهبوط.