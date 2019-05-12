وزير الرياضة يترأس اجتماع هيئة ستاد القاهرة

اجتمع ظهر، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور اللواء علي درويش، المدير التنفيذي للهيئة، وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز هاشم، والدكتور حسين السمري،عضو، وعمرو بلبع، ومحمد زرومبة، عضو، والكابتن هشام مصباح، والمهندس جمال عفيفي، ووليد عبدالوهاب، أمين مجلس الإدارة.
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة التي جاء
يأتي هذا في إطار رؤية الدولة التي تعمل على تطوير المجال الرياضي، وجعله جاذبا لرؤوس الأموال، والتأكيد على أن الرياضة داعمة الاقتصاد الوطني.
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