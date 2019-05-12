شاهد.. توقعات وأمنيات لجولة الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز

تصدر اسم نادي مانشستر سيتي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبكر، قبل ساعات من حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتنافس علي حصده السيتي وليفربول.

وتنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه مانشستر سيتي نظيره برايتون، وبنفس الوقت تقام مواجهة بين ليفربول ووولفرهامبتون.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة البريميرليج برصيد 95 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة عن ملاحقه ليفربول، وهو ما يجعل مباريات اليوم تحمل طابع خاص كونها ستحسم اسم بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ويبحث ليفربول عن الفوز، منتظرا تعثر مانشستر سيتي بتعادل أو هزيمة، لكي يتمكن الريدز من ختام موسمه الرائع ببطولة

الدوري الإنجليزي الغائبة عن الفريق، في حين أن فوز السيتي يتوجه بطل للبريميرليج.

وقبل ساعات من مباريات الجولة الأخيرة التي تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الأحد، تصدر نادي مانشستر سيتي التغريدات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث بدأ رواد الموقع في الحديث عن مباراة اليوم وحاجة ليفربول لسقوط غريمه من أجل حصد اللقب الغائب.

وتوقعت بعض الجماهير سيناريو المواجهات، وعلق الكثيرين على صعوبة المباريات، والتوتر الذي يشعرون به منتظرين أن تحدث معجزة ويتوج ليفربول باللقب.

وأشار أخرون على الرغم من

تشجيعهم لليفربول، إلا أنهم يشعرون بصعوبة سقوط السيتي اليوم أمام برايتون، وأن الفريق سيحسم اللقب لصالحه.

وأبدى الآخرين تمنياتهم لحدوث معجزة بسقوط السيتي، وتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، وعلق آخرين بشكل كوميدي مطالبين جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن يؤدي اليوم أمام برايتون كما يؤدي مع الفريق خلال بطولة دوري أبطال أوروبا، في إشارة لفشل الفريق خلال البطولة الأوروبية.

وتحدث آخرين أن العدالة الكروية تقتضي فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وفي المقابل أن يحصد ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأكد عدد قليل من الجماهير علي ثقتهم الكبرى في تعثر مانشستر سيتي، وأن ليفربول سيتمكن على الجانب الآخر من الفوز وحصد لقب الدوري الإنجليزي، مشيرين إلى أن أيا كان بطل المسابقة فإن تواجد يورجن كلوب وبيب جوارديولا في البريميرليج أضاف الكثير للبطولة.