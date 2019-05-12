رياضة | فراعنة سلاح السيف يواجه الدب الروسي فى كأس العالم بعد الاطاحة بتشيلى

تمكن منتخب مصر الوطنى لسلاح السيف من التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة كأس العالم لمنافسات الفرق المقامة حاليا فى العاصمة الاسبانية مدريد .

واستطاع منتخبنا المكون من زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر واحمد عمرو من التغلب فى دور ال32 على نظيره تشيلى بنتيجة 45/ 25 .

ويلعب الفراعنة فى دور الستة عشر للبطولة مباراة قوية وصعبة للغاية أمام المصنف الرابع منتخب الدب الروسي .

وكانت منافسات الفردى فى البطولة والتى شهدت مشاركة 233 لاعبا من مختلف انحاء العالم يتقدمهم المصنفون الاوائل قد شهدت تتويج اللاعب الالمانى ماكس هيرتنج باللقب فيما احتل لاعبنا محمد عامر المركز 48 وجاء زياد السيسي فى الترتيب 91 وتلاه مهاب سامر فى المركز 99 بينما احتل احمد عمرو المركز 140 .