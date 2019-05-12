رياضة | ميدو يثير الجدل حول أحداث مباراة الأهلي وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يثير الجدل حول أحداث مباراة الأهلي وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي على فوز الأهلي القاتل على سموحة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس بالدوري العام.

وكتب "ميدو" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " مباراة الاهلي_سموحة اثبتت ان الإعلام الرياضي المصري يوجه القضية في الاتجاه الذي يريده حسب الأهواء فكيف تستعرض الاستوديوهات الوقت الضائع بالثانية وهذا ليس له علاقه بقانون كرة القدم فعلى سبيل المثال متوسط عدد الدقائق الفعلية التي لعبت في كاس العالم الأخيرة هي ٥٧ دقيقه في المباراة".

وأكمل: "هل يعطي الحكم ٣٣ دقيقه وقت بدل ضائع؟؟ هذا القانون موجود في كرة السلة فقط..احتساب الوقت الضائع بالثانية هو قانون في كرة السلة فقط وهو ما اجده تضليل من الإعلام للسادة المشاهدين حسب أهواء المقدمين والرعاة!! لا اتحدث هنا على الزمالك او الاهلي ولكن هذه هي مشاكل الدوري منذ سنوات!!".

وتابع: "هم نفس المدربين الذين يطلبون من لاعبيهم التمثيل داخل منطقة الجزاء للحصول على ضربات جزاء، ويعلّمون اللاعبين صغار السن بأن هذا يعتبر دهاء وليس محاولة للنصب والتحايل على قانون اللعبة وعلى المنافس!! للأسف ثقافة لن نستطيع تغييرها بسهولة".

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وأضاف ميدو: "المشكلة ليست في إمكانيات الحكم المصري، ولكن بكل بساطة الحكم الأجنبي لن يسمح لجهاز فريق بالكامل بمهاجمته أمام الجميع بين الشوطين، لأنه لن يخاف بأنه لن يقوم بالتحكيم لهذا الفريق مرة أخرى، كما يتم تهديده وتنفيذه بالفعل، وهذا ما حدث من قبل مع الأهلي والزمالك".

وواصل ميدو: "السبب الآخر بأن الجهاز الفني لن يذهب لتهديد طاقم التحكيم الأجنبي، لأنه يعلم تمامًا أن الحكم الأجنبي من الممكن أن يطرده فورًا دون أي حسابات، لهذا السبب تستقطب بعض الأندية حكام أجانب وليس بسبب ضعف إمكانيات الحكام فنيا".

واختم ميدو: "الحكم المصري مظلوم لأنه إذا أخطأ أمام الزمالك والأهلي فلن يحكم لهذه الفرق لفترات طويلة كما حدث في السابق، ومباريات الزمالك والأهلي هي من تبرز الحكم وتساعده في الدخول أو البقاء في القائمة الدولية".

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الدوري العام.

أحرز هدف اللقاء الوحيد الأنجولي جيرالدو في الدقيقة 98 علما بإن الحكم احتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع