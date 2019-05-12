رياضة | اجتماع هام للمكتب التنفيذي للاولمبياد الخاص الدولي بواشنطن اليوم

تشهد العاصمة الامريكية واشنطن اليوم 13 مايو وحتى 16 مارس اجتماعات المكتب التنفيذى للاولمبياد الخاص الدولى بمشاركة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى وبحضور مارى ديفيز الرئيس التنفيذى ، حيث يضع المكتب التنفيذى تصورا مبدئيا للخطة الخمسية الجديده (2021-2025) ، والتى تعد الخطة الخمسية الخامسة وكانت أول خطة خمسية قد وضعت (2001-2005) وحققت الخططك الخمسية الاربعه الوصول بعدد اللاعبين الى 5 مليون لاعب ولاعبه حول العالم ، وتهدف الخطة الخمسية الجديدة الوصول بعدد اللاعبين الى عشرة ملايين لاعب .

وسوف يقوم الرئيس الاقليمى باستعراض ما تحقق فى الالعاب العالمية التى أقيمت بأبوظبى مارس الماضى وما حققته من نجاحات ، وشهدت أكبر مشاركة لبرامج المنطقة من حيث عدد اللاعبين ، وابرزها مشاركة بنات السعودية ولأول مرة فى تاريخ الالعاب العالمية ، وشهدت ألعاب أبوظبى أكبر مشاركة فى تاريخ الالعاب العالمية حيث بلغ عدد الدول 200 دولة ، 195 شاركت فى الالعاب و5 دول شاركت بصفة مراقب ، مقارنة بأخر العاب عالمية اقيمت فى لوس أنجلوس 2015 والتى شهدت مشاركة 170 دولة .