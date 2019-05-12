رياضة | رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي، ضمن الأسبوع الـ 31 للدوري الممتاز، والتي كان مقررا إقامتها يوم الأربعاء 15 مايو الجاري إلى موعد يحدد فيما بعد، وذلك نظرا لوصول الزمالك للدور النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

يأتي تأجيل المواجهة بسبب ارتباط القلعة البيضاء بمواجهة نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويرغب مسؤولو الجبلاية، في توفير الراحة التامة للاعبي الفريق الأبيض، من أجل تحقيق اللقب القاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.