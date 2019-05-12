رياضة | ترتيب الدوري"بدون وقت ضائع".. بيراميدز في الصدارة والأهلي ثانيًا .. والنجوم يعود من الهبوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري"بدون وقت ضائع".. بيراميدز في الصدارة والأهلي ثانيًا .. والنجوم يعود من الهبوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الأهلي ضد سموحة التي أقيمت أمس السبت بالجولة الـ32 من الدوري الممتاز، حالة من الجدل بعد احتساب أمين عمر حكم المباراة 7 دقائق وقت بدل الضائع، في الوقت الذي سجل فيه الأنجولي جيرالدو هدف الفوز للمارد الأحمر في الدقيقة الثامنة من الوقت وذلك تسبب في ثورة الجهاز الفني للفريق السكندري ضد حكم المباراة الذي لم يُنهي اللقاء في وقتها الصحيح، واعتبروا أن هناك شبهة تحيز من الحكم للفريق الأحمر.

الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز شهد إحراز العديد من الأهداف وحصد الكثير من النقاط في الوقت بدل الضائع للمباريات، ولكن دعونا نتخيل شكل جدول الدوري بدون الأهداف القاتلة بالوقت الضائع، ومن سيكون أكثر المستفيدين وأكثر المتضررين من ذلك.

• جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي:

1- الأهلي 70 نقطة (30 مباراة)

2- بيراميدز 65 نقطة (31 مباراة)

3- الزمالك 63 نقطة (28 مباراة)

4- المصري البورسعيدي 48 نقطة (32 مباراة)

5- المقاولون العرب 47 نقطة (32 مباراة)

6- مصر المقاصة 45 نقطة (32 مباراة)

7- الإسماعيلي 38 نقطة (30 مباراة)

8- طلائع الجيش 37 نقطة (32 مباراة)

9- انبي 36 نقطة (31 مباراة)

10- الإنتاج الحربي 36 نقطة (31 مباراة)

11- الاتحاد السكندري 36 نقطة (32 مباراة)

12- الجونة 36 نقطة (32 مباراة)

13- وادي دجلة 35 نقطة (31 مباراة)

14- حرس الحدود 35 نقطة (31 مباراة)

15- سموحة 35 نقطة (32 مباراة)

16- بتروجيت 34 نقطة (32 مباراة)

17- الداخلية 27 نقطة (31 مباراة)

18- النجوم 25 نقطة (32 مباراة)

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• أما ترتيب الدوري المصري بدون "وقت بدل الضائع" وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير جاء كالتالي:

1- بيراميدز 63 نقطة (31 مباراة)

2- الأهلي 60 نقطة (30 مباراة)

3- الزمالك 58 نقطة (28 مباراة)

4- المقاولون العرب 51 نقطة (32 مباراة)

5- المصري 50 نقطة (32 مباراة)

6- مصر المقاصة 45 نقطة (32 مباراة)

7- الإسماعيلي 42 نقطة (30 مباراة)

8- بتروجيت 39 نقطة (32 مباراة)

9- سموحة 38 نقطة (32 مباراة)

10- طلائع الجيش 37 نقطة (32 مباراة)

11- حرس الحدود 37 نقطة (31 مباراة)

12- الإنتاج الحربي 37 نقطة (31 مباراة)

13- وادي دجلة 35 نقطة (31 مباراة)

14- انبي 34 نقطة (31 مباراة)

15- الجونة 34 نقطة (32 مباراة)

16- الاتحاد السكندري 33 نقطة (32 مباراة)

17- النجوم 29 نقطة (32 مباراة)

18- الداخلية 27 نقطة (31 مباراة)

** ومن الملاحظ في جدول ترتيب الدوري بدون "وقت بدل ضائع" أن بيراميدز قفز لصدارة الترتيب وتراجع الأهلي للمركز الثاني، بينما لم يحدث تغيير في مركز الزمالك الحالي، وتقدم المقاولون للمركز الرابع، وتراجع المصري للخامس، واحتفظ المقاصة والاسماعيلي بمركزهما في الجدول.

وتقدم فريقي بتروجيت وسموحة من المركزين 15، 16 إلي المركزين الثامن والتاسع، وتراجع الاتحاد السكندري من المركز الـ11 للمركز 16، بينما ترك فريق النجوم المركز الأخير الذي بقي فيه عدة أسابيع، بل وأصبح لديه فرصة للبقاء في دوري الأضواء والشهرة، رغم أنه في ترتيب الدوري بشكل طبيعي قد ضمن الهبوط رسميًا ، واحتل الداخلية ذيل الترتيب.