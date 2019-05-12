رياضة | لاسارتي يشيد بمدافعي الأهلي وينفي البحث عن عناصر جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يشيد بمدافعي الأهلي وينفي البحث عن عناصر جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثقته الشديدة فى مدافعي الفريق بعد المستوي المتميز الذى ظهر به الجميع فى المباريات الاخيرة.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق أشاد فى اكثر من جلسة بمستوي مدافعي الاهلي مؤكدًا على أن الجميع يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية وأن المنافسة الشريفة بين الجميع والروح القتالية العالية والعمل الجماعي أبرز ما يميزهم مشددًا على ان الفريق ليس فى حاجة إلى أن تدعيمات فى ظل إمتلاكه عناصر متميزة قادرة على تنفيذ المهام المكلفة بها بنجاح وكفاءة.

واوضح أن الأهلي يضم بين صفوفه كوكبة من اللاعبين المتميزين مؤكدًا أن جميعهم تواجد فى صفوف المنتخبات الوطنية سواء سعد سمير أو أيمن اشرف أو رامي ربيعة أو محمد نجيب أو ياسر إبراهيم مؤكدًا أنه مع عودة سعد سمير قريبًا من الإصابة أيضًا سيزداد الخط الخلفي قوة وهو الامر الذى يمنح الجهاز الفني مزيد من الطمأنينة حول مستقبل دفاع الفريق.

واشار المصدر إلى أنه مع تعرض بعض المدافعين للإصابات فى وقت سابق فإن الجهاز الفني نجح فى الدفع بمحمد هاني الظهير الايمن ايضا فى الخط الخلفي وتوظيفه فى هذا المركز حيث قدم اللاعب مردود اكثر من رائع فى إشارة إلى جاهزية الخط الخلفي وعدم حاجته الى لاعبين جدد.