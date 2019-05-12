رياضة | طارق راشد رئيسا لوادي دجلة خلفًا لحسن المستكاوي

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قرر مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة تعيين حسن المستكاوى مستشارا للشركة للسياسات والتطوير، للاستفادة من خبراته الكبيرة التى تمتد إلى أكثر من 40 عاما فى المجال الرياضى.

ويأتى المنصب الجديد للمستكاوى، مواكبا للمرحلة المقبلة التى تهدف خلالها شركة أندية وادى دجلة إلى تحقيق أهداف طموحة جديدة، وتسعى خلالها لتوسعات محلية بزيادة عدد أنديتها على مستوى المحافظات، بجانب التوسع على المستوى الإقليمى العربى والإفريقى.

وبناء على ذلك الاختيار تقدم حسن المستكاوى باستقالته من منصبه كرئيس لنادى وادى دجلة الرياضى إلى مجلس إدارة النادى للتفرغ لأعباء المنصب الجديد، وتم تعيين السيد / طارق راشد رئيسا لنادي وادي دجلة الرياضي خلفا للمستكاوى.

ويتمتع طارق راشد أيضا بخبرات 35 عام فى المجال الرياضى، وكفاءة متميزة فى مجاله، حيث حصل راشد أكاديميا على ماجيستير إدارة عامة من الاكاديمية البحرية، بعد حصوله على بكالريوس التربية الرياضية عام 1981، وعلى مستوى الخبرات والمناصب القيادية، فقد تقلد منصب مدير المكتب الفني لوزير الشباب والرياضه عام 2000، ثم وكيلا للوزارة للأداء الرياضي عام 2010، كما حصل على عضوية العديد من الأندية ومجالس إدارتها، بينها مجلس إدارة نادي الموهوبيين رياضيا، عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لرقع الاثقال، عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة عام 2004، عضو مجلس إدارة نادي وادي دجلة عام 2013، ثم نائبا لرئيس مجلس إدارة النادى منذ عام 2017.