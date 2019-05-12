رياضة | نجم جديد من دجلة على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد من دجلة على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض بعض وكلاء اللاعبين، على مسؤولي النادي الأهلي، التعاقد مع محمد هلال نجم فريق وادى دجلة، للانضمام للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

جاء ذلك بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب مع فريق وادى دجلة خلال السنوات الأخيرة.

وسجل محمد هلال هدفا فى شباك الزمالك في المباراة الماضية في الدوري المصري والتي انتهت 2-1 للأبيض.

وكان الأهلي قد تعاقد مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة لكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.