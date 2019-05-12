رياضة | ميسي يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، طلب رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق الكتالوني.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن ميسي طلب من برشلونة رحيل الثلاثي فيليب كوتينيو، وصامويل أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي طلب ذلك بعد خسارة الفريق أمام ليفربول 0-4، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من الدور نصف النهائي.