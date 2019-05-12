رياضة | برشلونة يستقر على بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستقر على بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة بدأ التفكير في التعاقد مع بديل للمهاجم لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون، أن إصابة سواريز دفعت برشلونة للتفكير في التعاقد مع صفقة مميزة لضمها عقب نهاية الموسم الجاري في إسبانيا.

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واضاف الموقع ، أن سواريز سيغيب عن برشلونة لمدة 6 أسابيع بعدما قرر التدخل الجراحي في إصابته لينتهي موسمه ويعلن غيابه بشكل رسمي عن المشاركة في مباراة فالنسيا بنهائي الكأس.