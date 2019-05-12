رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزى قبل جولة حسم اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزى قبل جولة حسم اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل الستار اليوم الأحد عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل صراع ليفربول ومانشستر سيتي على تحقيق اللقب.