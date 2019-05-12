رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزى قبل جولة حسم اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزى قبل جولة حسم اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسدل الستار اليوم الأحد عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل صراع ليفربول ومانشستر سيتي على تحقيق اللقب.
ترتيب الدورى الإنجليزى 2019:-
1- مانشستر سيتي 95 نقطة.
2- ليفربول 94 نقطة.
3- تشيلسي 71 نقطة.
4- توتنهام هوتسبير 70 نقطة.
5- أرسنال 67 نقطة.
6- مانشستر يونايتد 66.
7- ولفرهامبتون 57 نقطة.
8- إيفرتون 53 نقطة.
9- ليستر سيتي 51 نقطة.
10- واتفورد 50 نقطة.
11- وست هام 49 نقطة.
12- كريستال بالاس 46 نقطة.
13- بورنموث 45 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
15- بيرنلي 40 نقطة.
16- ساوثهامبتون 38 نقطة.
17- برايتون 36 نقطة.
18- كارديف سيتي 31 نقطة.
19- فولهام 26 نقطة.
20- هيدرسفيلد تاون 15 نقطة.
بينما لا يتبقى سوي مباراة واحدة لكلاُ من مانشستر سيتي وليفربول لتحدد من خلالها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 "البريميرليج".