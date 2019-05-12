رياضة | أول قرار من لاسارتي بعد الفوز على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من لاسارتي بعد الفوز على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الاثنين استعداده لمواجهة إنبي المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادا لمواجهة إنبي.

يذكر ان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على سموحة أمس بهدف نظيف سجله الأنجولي جيرالدو ليرفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة ليحافظ على تصدّره جدول الدوري.