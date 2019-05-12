رياضة | لاسارتي يجتمع مع جهازه واللاعبين غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجتمع مع جهازه واللاعبين غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون غدا الاثنين قبل انطلاق المران المسائي؛ للتحضير فنيا لمباراة انبي المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يجتمع لاسارتي مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة انبي القادمة وكذلك الحديث كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سموحة التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدف نظيف وذلك تحضيرا لمباراة انبي القادمة المقرر لها يوم السبت القادم.