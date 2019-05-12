رياضة | غدا.. محمود وحيد يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. محمود وحيد يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الاثنين لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد تعرض لنزلة برد حرمته من خوض تدريبات الكرة أمس رفقة مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة سموحة التي أقيمت أمس وحسمها الفريق بهدف نظيف، حيث اكتفى اللاعب بأداء جلسة تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي.

يذكر ان الأهلي يستأنف تدريباته في العاشرة مساء غدٍ الاثنين استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.