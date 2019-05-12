رياضة | شفاينشتايجر يحتفل بالفوز مع شيكاغو على مينيسوتا يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شفاينشتايجر يحتفل بالفوز مع شيكاغو على مينيسوتا يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الألماني باستيان شفاينشتايجر، بالفوز الثاني على التوالي الذي حققه فريقه شيكاغو فاير في المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم، عقب فوزه على مينيسوتا يونايتد (2-0).

سجَّل هدفي شيكاغو فاير، كل من نيكولاس جايتان، وألكسندر كاتاي في الدقيقتين (21، 34).

ولعب شفاينشتايجر، المباراة التي أقيمت في حضور 11.531 متفرج، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة (77).

ورفع فريق شيكاغو، رصيده لـ16 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام تورنتو، وكولومبوس كرو، وتوقف رصيد مينيسوتا عند 15 نقطة في المركز السادس بالمجموعة الغربية.