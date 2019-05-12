رياضة | بوتافوجو يصعد لوصافة الدوري البرازيلي مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتافوجو يصعد لوصافة الدوري البرازيلي مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز بوتافوجو على مضيفه فلومينينسي (1-0) في الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي، ليصعد مؤقتًا لوصافة الترتيب، خلف أتلتيكو مينيرو المتصدر الذي يستعد لمواجهة صعبة أمام بالميراس، صاحب المركز الثالث حاليًا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع أليكس سانتانا في الدقيقة (72)، ليرتفع رصيد بوتافوجو لـ9 نقاط في وصافة الترتيب مؤقتًا في انتظار باقي نتائج الجولة، في حين تجمد رصيد فلومينينسي عند 3 نقاط في المركز الـ14.

وبالتعادل السلبي، انتهت مباراة كورينثيانز، أمام مضيفه جريميو، ليصبح رصيد أصحاب الأرض 5 نقاط في المركز التاسع، مقابل نقطتين للضيوف في المركز الـ17.

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من جانبه، فاز جوياس على ضيفه سيارا (2-1) في مباراة افتتح فيها صاحب الأرض التسجيل عبر مارلون كينج في الدقيقة (21) ليتعادل الخصم بعدها بواسطة تياجو جالاردو في الدقيقة (77)، قبل أن يحسم الأوروجوياني ليوناردو بارسيا، الفوز للفريق المضيف بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للقاء.

بهذا الفوز، رفع جوياس رصيده لـ6 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد سيارا عند 3 نقاط في المركز الـ13.

وتستكمل الجولة الأحد بمواجهات فلامنجو ضد تشابيكوينسي، وإنترناسيونال ضد كروزيرو، وأتلتيكو مينيرو مع بالميراس، وسانتوس ضد فاسكو، وفورتاليزا مع ساو باولو، وأفاي ضد سنترو سبورتيفو ألاجنو، وباهيا ضد أتلتيكو باراناينسي.