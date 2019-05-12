رياضة | لاسارتي ينهي تفوق حسام حسن على "خواجات" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي ينهي تفوق حسام حسن على "خواجات" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في إنهاء تفوق حسام حسن المدير الفني للسموحة السكندري على المدربين الأجانب بعدما خطف المارد الأحمر فوزا قاتلا من الفريق السكندري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثون للدوري العام.

وكان حسام حسن قد حقق الفوز على الأهلي في 5 مواجهات سابقة جميعها كانت ضد مدربين أجانب، قبل أن ينج لاسارتي في إنهاء هذه العقدة وحسم لقاء الأمس لصالحه بفضل الأنجولي جيرالدو الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 98 من عمر اللقاء.

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وكان الفوز الأول في موسم 2008 – 2009 مع المصري بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد وكان مانويل جوزيه مدربا للمارد الأحمر وقتها، وكانت المواجهة الثانية مع المصري في موسم 2011- 2012، وفاز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفوكان مانويل جوزيه مدربا للأهلي أيضا في تلك المرة، أما المباراة الثالثة كانت مع الاتحاد السكندري في موسم 2014- 2015، عندما فاز على المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف في القاهرة وكان يقود الأحمر وقتها المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المتوج مع الأهلي بلقب بطولة الكونفيدرالية، والانتصار الرابع كان في موسم 2015- 2016، بعدما فاز المصري على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال فترة قيادة العالمي مارتن يول للمارد الأحمر.

وكانت المباراة الأخيرة في الدور الأول للموسم الجاري بعدما فاز بيراميدز على الأهلي بهدفين لهدف، في الظهور الأول للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي مع الأهلي.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 70 في صدارة ترتيب الدوري العام، بفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث والذي تنتظره مواجهة مصيرية أمام الداخلية في العاشرة من مساء اليوم.