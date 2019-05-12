اونلاين | Manchester CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام برايتون - كورة لايف Manchester CITY

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Manchester CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام برايتون - كورة لايف Manchester CITY

بحثا عن سادس ألقابه في تاريخ البريميرليج يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة نارية ضد نظيره فريق برايتون في مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي ويقدم موقع يلا شوت بلس خدمة مميزة لعشاق الكرة الإنجليزية بعمل بث حي ومباشر لمباراة مانشستر سيتي اليوم أمام برايتون مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مباشر اليوم الاحد 12-5-2019 لايف في الدوري الإنجليزي.

Manchester CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام برايتون - كورة لايف Manchester CITY