اونلاين | ON كورة لايف tV مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر يلا شوت حصري اليوم الاحد بتاريخ 12-05-2019 الدوري الانجليزي

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يخوض فريق مانشستر سيتي مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام فريق برايتون، يوم الأحد 12 مايو 2019، في إطار الأسبوع الثامن والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، اقترب السيتي كثيرًا من حصد لقب الدوري الانجليزي بعدما تصدر قمة الترتيب برصيد 95 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه فريق ليفربول، ويرغب الفريق في الحفاظ على التقدم إلي أخر لحظة حتي يعوض خروجه من دوري أبطال أوروبا، وقدم السيتيزنس خلال هذا الموسم أداءًا كبيرًا ومستويات جيدة جعلته لم يتلقي سوي أربعة هزائم فقط، أما فريق برايتون يعيش مرحلة صعبة للغاية ويأمل فى تحقيق الفوز خلال هذا اللقاء حتى يتقدم مركز لمنطقة الأمان حيث كان قاب قوسين او ادني من الهبوط بإحتلاله المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.

معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 38).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : فالمر .

المعلق : حفيظ دراجي .

موعد المباراة :

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

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4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .