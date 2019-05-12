اونلاين | LIVE HD مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون MANCHESTER CITY

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع الأمسية المليئة بالمباريات.

LIVE HD مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون MANCHESTER CITY

وفرضت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين، إضافة لحتمية تحديدها لمسألة حسم لقب الدوري.

LIVE HD مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون MANCHESTER CITY

ويأمل مانشستر سيتي أن يحسم اللقب في حال فوزه مهما كانت نتيجة ملاحقه ليفربول مع ضيفه وولفرهامبتون خاصة وأنّ سيتي يتصدر بفارق نقطة عن ليفربول قبل الجولة الأخيرة المقررة الأحد.

LIVE HD مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون MANCHESTER CITY

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون - معلومات البث مباشر

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LIVE HD مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون MANCHESTER CITY

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

LIVE HD مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون MANCHESTER CITY

وستبدأ المباراة الأحد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة HD2 بتعليق الزميل حفيظ الدراجي.

LIVE HD مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون MANCHESTER CITY

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

LIVE HD مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون MANCHESTER CITY