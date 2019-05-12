اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون ستكون منقولة على beIN SPORTS HD 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون ستكون منقولة على beIN SPORTS HD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي ليفربول على بعد خطوة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في ختام مباريات البريمريليج 2018/2019.

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون تنطلق غدا الأحد، في تمام الرابعة عصرًا وهو التوقيت الذي سيشهد إقامة كل مباريات الدوري بالجولة الأخيرة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وستكون الأنظار متجهة أيضًا إلى مباراة برايتون ومانشستر سيتي.

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ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة ويلاحقه ليفربول بـ94 نقطة، وينتظر الريدز تعثر السيتي بالتعادل أو الخسارة لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 1990 حال فوزهم على ولفرهامبتون.

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وكان ليفربول حجز مقعده في نهائي دوري ابطال اوروبا للعام الثاني على التوالي بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة الإسباني بفوزه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي بملعب "أنفيلد"، في "إياب" نصف النهائي.

ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" في مسابقة الدوري الانجليزي وتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 97 نقطة في إنتظار هدية تاريخية من جانب برايتون الذي يستضيف مانشستر سيتي في نفس التوقيت.