اونلاين | mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف

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mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن أن الثلاثي محمد صلاح وأندي روبرتسون وجوردان هندرسون، سيكونون جاهزين للمشاركة ضد ولفرهامبتون، فيما سيغيب بداعي الإصابة البرازيلي فيرمينو .

mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف

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محمد صلاح قد حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة ليفربول وولفرهامبتون بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها في الرأس على ملعب “سانت جيمس بارك” والتي حدثت له أثناء مشاركته في مباراة نيوكاسل يونايتد الماضية، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتي لم يستطع بسببها اكمال المباراة.

mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف