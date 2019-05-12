اونلاين | mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف

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mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف
كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن أن الثلاثي محمد صلاح وأندي روبرتسون وجوردان هندرسون، سيكونون جاهزين للمشاركة ضد ولفرهامبتون، فيما سيغيب بداعي الإصابة البرازيلي فيرمينو .
mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف
محمد صلاح قد حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة ليفربول وولفرهامبتون بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها في الرأس على ملعب “سانت جيمس بارك” والتي حدثت له أثناء مشاركته في مباراة نيوكاسل يونايتد الماضية، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتي لم يستطع بسببها اكمال المباراة.
mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف
ويذكر ان الفرعون محمد صلاح متمسك بحلمه مع فريقه نادى ليفربول لتحقيق معجزة جديدة، للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة الأولى منذ عام 1990، منتظرا خسارة مانشستر سيتى الذي سيكون ضيفًا على برايتون، حيث يتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة، ونادي الليفربول هو صاحب الوصافة برصيد 94 نقطة .
mosalah(محمد صلاح)مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف