اونلاين | salah gool يلا شوت ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع بجودة عالية kora 7sry.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون HD

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salah gool يلا شوت ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع بجودة عالية kora 7sry.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون HD

يستضيف استاد آنفيلد اليوم الأحد 12-5-2019 مباراة ليفربول وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون تنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر الساعة 17:00 بتوقيت السعودية ويتم نقل هذا اللقاء على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 .

salah gool يلا شوت ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع بجودة عالية kora 7sry.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون HD

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فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري ظل زملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب، ويتبقى مباراة واحدة لكل منهم، فحتى الآن خاض ليفربول 37 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.

salah gool يلا شوت ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع بجودة عالية kora 7sry.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون HD

كانت آخر مباريات وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي أمام فريق فولهام، وحقووا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، حقق الفوز في 16 مباريات، وتعادل في 9، وخسر 12 مواجهة.

salah gool يلا شوت ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع بجودة عالية kora 7sry.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون HD