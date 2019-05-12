شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يجتمع بمعاونيه واللاعبين استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون غدًا الإثنين، قبل انطلاق المران المسائي؛ للتحضير فنيا لمباراة إنبي المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يجتمع لاسارتي مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة إنبي وكذلك الحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سموحة التي أقيمت أمس، وحسمها الأهلي بهدف نظيف وذلك تحضيرا لمباراة إنبي القادمة المقرر لها يوم الخميس المقبل.