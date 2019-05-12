شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي حكماً لمباراة الزمالك والداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة الزمالك والداخلية، المقررة اليوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ32 للدوري.

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ويعاون «الصباحي» كل من أحمد توفيق طلب، وهشام الدسوقي، ومحمود وفا، حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وطارق مجدي حكمًا خامسًا.

ويحل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ضيفا ثقيلا على الداخلية، وذلك في المباراة المقررة بينهما في العاشرة مساء اليوم الاحد على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدورى العام.

يدخل الزمالك اللقاء، بحثا عن استمرار الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدورى، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، فيما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، وهو ما يجعله مهددا بالهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، ما سيجعل المباراة صعبة للغاية من الطرفين.