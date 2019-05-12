شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم . وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح. خط الدفاع: محمد عبدالغني – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبدالله جمعة – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – كماتشو. خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمد حسن – محمد عنتر – يوسف إبراهيم «اوباما» – محمود عبدالمنعم «كهربا» – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – أحمد سيد «زيزو». خط الهجوم: عمر السعيد – حميد احداد.

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