شكرا لقرائتكم غدا.. الأهلي يبدأ استعداداته للقاء إنبى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الأهلي غدًا الاثنين استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

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ومنح الأرجويانى مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادا لمواجهة إنبي.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على سموحة أمس بهدف نظيف سجله الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98 ليرفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة ليحافظ على تصدّره جدول الدوري.