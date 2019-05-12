شكرا لقرائتكم خبر عن غياب نجم سلاح السيف محمد عامر 3 أسابيع بعد إصابته فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، غياب محمد عامر نجم منتخب السيف عن المشاركة فى البطولات لمدة 3 أسابيع بعدما لحقت به إصابة فى الأربطة بمنافسات دور الـ 64 بكأس العالم المقام حاليا فى إسبانيا وتسببت فى عدم استكمال المنافسة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب بعد قليل منافسات دور الـ 16 للفريق أمام الدب الروسى بدون عامر .

واستطاع منتخب مصر التغلب فى دور ال32 على نظيره تشيلى بنتيجة 45/ 25 .

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وكانت منافسات الفردى فى البطولة والتى شهدت مشاركة 233 لاعبا من مختلف انحاء العالم يتقدمهم المصنفون الاوائل قد شهدت تتويج اللاعب الالمانى ماكس هيرتنج باللقب فيما احتل لاعبنا محمد عامر المركز 48 وجاء زياد السيسي فى الترتيب 91 وتلاه مهاب سامر فى المركز 99 بينما احتل احمد عمرو المركز 140 .