شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ محمود وحيد قبل مران الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق غدا الاثنين لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان وحيد قد تعرض لنزلة برد حرمته من خوض تدريبات الكرة أمس رفقة مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة سموحة التي أقيمت أمس وحسمها الفريق بهدف نظيف، واكتفى اللاعب بأداء جلسة تأهيلية فى الجيم على هامش المران الجماعى.
يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته في العاشرة مساء غدٍ الاثنين استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
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