شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع بالجهاز المعاون فى الأهلى غداً للتحضير لقاء إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون غدا، الاثنين، قبل انطلاق المران المسائى؛ للتحضير فنيا لمباراة إنبى المقرر لها الخميس المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يجتمع لاسارتي مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران المسائي للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة انبي المقبلة، وكذلك الحديث كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سموحة التى أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدف نظيف وذلك تحضيرا لمباراة انبي القادمة المقرر لها يوم السبت المقبل.