"قصة صور" علي فرج .. الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس الأمر سهلاً أن تسقط فرعوناً متربعاً على عرش صدارة الاسكواش العالمي لفترة بلغت 40 شهراً متتالياً، هذا ما حققه البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، والذي أنهى عصر هيمنة محمد الشوربجي ليبدأ فصلاً جديداً من السيطرة المصرية على اللعبة .
المهندس علي فرج والمتخرج من جامعة هارفارد شعبة الهندسة الميكانيكية، لم يمضي في طريق سهل بل واجه العديد من العقبات كان أبرزها تراجع مستواه أثناء الانشغال بالتعليم والدراسة، الأمر الذي كاد يفقد مصر بطلاً عالمياً لولا تدخل زوجته نور الطيب بطلة الاسكواش والمصنفة الثالثة للسيدات والتي آمنت بقدرات زوجها لتعيد تصحيح مساره .
علي فرج يقدم أفضل مواسمه منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث تمكن البطل المصري من حصد 6 ألقاب خلال هذا الموسم، من بينها بطولة العالم وبطولة دي بي دي، جي بي مورجان، الجونة الدولية.
لاعب وادي دجلة احتل صدارة التصنيف مطلع مارس الماضي في تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش وما زال يقدم العروض القوية متغلباً على أقوى منافسيه في القفص الزجاجي .
بطل العالم
بطل وادي دجلة
على فرج واسرته
على فرج ودرع بطولة الجونة
على فرج ودرع بطولة د ي بي دي
على فرج وكريم درويش
على فرج
على ونور
علي فرج في حفل زفافه
علي فرج ودرع بطولة العالم
علي فرج ودرع بطولة جي بي مورجان
علي فرج وزوجته نور الطيب
علي فرج ونور مع محمد صلاح
علي فرج يتابع مباراة نور الطيب
علي ونور الطيب
علي ونور
فرج والوليلي
كريم علي فرج ورنيم الوليلى ابطال بطولة الجونة
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