شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" علي فرج .. الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس الأمر سهلاً أن تسقط فرعوناً متربعاً على عرش صدارة الاسكواش العالمي لفترة بلغت 40 شهراً متتالياً، هذا ما حققه البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، والذي أنهى عصر هيمنة محمد الشوربجي ليبدأ فصلاً جديداً من السيطرة المصرية على اللعبة .

المهندس علي فرج والمتخرج من جامعة هارفارد شعبة الهندسة الميكانيكية، لم يمضي في طريق سهل بل واجه العديد من العقبات كان أبرزها تراجع مستواه أثناء الانشغال بالتعليم والدراسة، الأمر الذي كاد يفقد مصر بطلاً عالمياً لولا تدخل زوجته نور الطيب بطلة الاسكواش والمصنفة الثالثة للسيدات والتي آمنت بقدرات زوجها لتعيد تصحيح مساره .

علي فرج يقدم أفضل مواسمه منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث تمكن البطل المصري من حصد 6 ألقاب خلال هذا الموسم، من بينها بطولة العالم وبطولة دي بي دي، جي بي مورجان، الجونة الدولية.

لاعب وادي دجلة احتل صدارة التصنيف مطلع مارس الماضي في تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش وما زال يقدم العروض القوية متغلباً على أقوى منافسيه في القفص الزجاجي .



بطل العالم



بطل وادي دجلة



على فرج واسرته



على فرج ودرع بطولة الجونة



على فرج ودرع بطولة د ي بي دي



على فرج وكريم درويش



على فرج

Advertisements



على ونور



علي فرج في حفل زفافه



علي فرج ودرع بطولة العالم



علي فرج ودرع بطولة جي بي مورجان



علي فرج وزوجته نور الطيب



علي فرج ونور مع محمد صلاح



علي فرج يتابع مباراة نور الطيب



علي ونور الطيب



علي ونور



فرج والوليلي