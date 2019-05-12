شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباراه الاهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الاهلى مع الإسماعيلى يوم 22 مايو الجارى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 باستاد المكس بالإسكندرية.

نتيجة الاهلى اليوم

ويسعى لاعبو الاهلى لاستغلال الصحوة التى حققها الفريق مؤخرا بتحقيق العديد من الانتصارات، وكان آخرها الفوز على سموحة فى الدقيقة الأخيرة من المباراة لتحقيق الفوز على الإسماعيلى للتقدم خطوة فى جدول الترتيب.

هدف الاهلى ضد سموحة الاهلى يحتل صدارة الدورى

يحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز فى 22 مباراة والتعادل فى 4 والخسارة فى مثلها، أحرز لاعبوه 49 هدفا ومنى مرماه بـ18 هدفا.

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الاهلى يسعى للفوز على الإسماعيلى

يحاول الأورجوياني لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، استغلال النشوة التى يعيشها اللاعبون لتحقيق الفوز على الدراويش الذين يخوضون اللقاء بأعصاب هادئة خاصة وأنهم ضمنوا البقاء بالدورى بعدما حصلوا على نقطة من تعادلهم الأخير أمام الإنتاج الحربى رفع رصيده إلى 38 نقطة.

كثرة الجاهزين أزمة تواجه الأهلى

أصبح كثرة الجاهزين أزمة تؤرق لاسارتى بعدما عانى الفريق الأحمر طوال الموسم من الإصابات التى لحقت بالفريق ، إلا أنه وبعد عودة العديد من المصابين على رأسهم وليد سليمان ورامى ربيعه وغيرهم من اللاعبين بات الفريق الأحمر مرعبا لأى نادى يواجهه نظرا لكثرا مفاتيح اللعب التى يعتمد عليها الخواجة الأورجويانى.